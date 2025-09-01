Ушла из жизни организатор Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина

Екатеринбург простится с гендиректором Екатеринбургской Недели моды Надеждой Матюхиной. Значимая фигура в мире fashion-индустрии Урала скончалась 30 августа.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на ее знакомых, Надежда Матюхина долгое время боролась с болезнью. 31 августа стало известно о ее кончине, однако подробностей о диагнозе не сообщается.

Дата и время прощания будут объявлены позднее.

Надежда Матюхина организовала Неделю моды в Екатеринбурге в 2014 году, после чего событие прочно заняло свое место среди других масштабных мероприятий в столице Урала. Показы проводились дважды в год - последний прошел в марте 2025 года.