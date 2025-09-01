В Тюменской области произошел пожар с погибшим

В Тюменской области, в поселке Демьянка на ул. Железнодорожная, 9 произошел пожар в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

С горящей квартиры огонь перешел на кровлю дома. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводятся работы по проливке и разборке конструкций. Огнем повреждена квартира и кровля дома на общей площади 450 квадратных метров. В ликвидации пожара было задействовано 12 человек и шесть единиц техники.

В результате происшествия один человек погиб.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что организована проверка по факту пожара. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Уватского района провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, а также взять на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.