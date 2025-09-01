В Раде назвали астрономическую сумму для восстановления Украины

На восстановление Украины потребуется более 500 миллиардов долларов, заявил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Он сослался на данные Всемирного банка и констатировал, что это три годовых ВВП страны. Но власти работают над тем, чтобы кто-то помог и вложился в восстановление Украины.

Бывший премьер Денис Шмыгаль в июле оценил восстановление и модернизацию Украины в триллион долларов, а срок - в 14 лет. Для этого Киев предлагал создать два фонда по полтриллиона каждый: один из украденных российских активов, другой - из инвестиций европейского частного сектора.

В июле в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины, но она не привела ни к каким результатам. Обещаний Киеву никто не дал, а американский инвестиционный гигант BlackRock отказался от дальнейшего участия в проекте восстановления. Притом что ранее эта корпорация играла ключевую роль в привлечении средств Ukraine Recovery Fund, который планировалось сделать "планом Маршалла" для Украины. Были ожидания, что BlackRock объявит о привлечении больших сумм от банков и частных инвесторов, но они не оправдались. Как писало британское издание The Daily Telegraph, это связано с политикой президента США Дональда Трампа. По данным Bloomberg, с приходом Трампа к власти BlackRock прекратила искать инвесторов для Украины.

В настоящее время ясности по восстановлению Украины нет. Местные власти уверены в, том, что это сделает Запад, но там не горят желанием вкладываться в это.