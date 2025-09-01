01 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область Челябинская область Уральский ФО В России Тульская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан "курьер", похитивший 5 млн рублей у пенсионерки из Магнитогорска

В Екатеринбурге задержали "курьера", который забрал 5 млн рублей у пенсионерки из Магнитогорска. Сам он приехал на Урал из другого региона.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 77-летняя местная жительница. Она рассказала силовикам, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный и под предлогом замены АТС попросил продиктовать паспортные данные. После получения их от пенсионерки разговор прекратился.

Затем ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который заявил, что все данные женщины уже находятся в руках мошенников, на нее оформили кредит и пытаются перевести деньги незаконной организации. Мнимый силовик выяснил о наличии сбережений в размере около 5 млн рублей и убедил потерпевшую, что их надо "задекларировать".

Следуя указаниям мошенников, пенсионерка упаковала деньги в черный пакет и передала неизвестному, который также представился правоохранителем. Ей сообщили, что через пару часов деньги "задекларируют" и привезут обратно, но, разумеется, ничего не вернули.

Полицейские Магнитогорска вышли на след "курьера": им оказался 27-летний житель Тульской области. Он был задержан в Екатеринбурге, где успел совершить аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно в Первоуральске задержали "курьера" мошенников, прилетевшего из Сибири.

Теги: мошенники, курьер, пенсионерка, Магнитогорск, Екатеринбург


