В Москве и Подмосковье начали отслеживать геолокацию трудовых мигрантов

В Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету местонахождения иностранных трудовых мигрантов. Их будут отслеживать через приложение "Амина", передает "Интерфакс".

С 1 сентября трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии, Молдавии и Украины должны будут в обязательном порядке установить себе на смартфон мобильное приложение "Амина".

"Амина" позволит зарегистрироваться по адресу Многофункционального миграционного центра (ММЦ) и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте проживания и о его смене через приложение.

Сообщается, что для регистрации в приложении у мигранта должна быть действующая карта иностранного гражданина, ее можно оформить в ММЦ. Если карта утеряна, можно будет авторизоваться по паспортным данным.

Мобильное приложение будет передавать в МВД России данные о геолокации. Если данные в течение нескольких дней не будут передаваться, иностранцу придет сообщение с требованием подтвердить адрес местонахождения в МВД.

В случае отсутствия более трех рабочих дней сведений о геолокации с даты последнего мониторинга иностранный гражданин снимается с учета по адресу ММЦ.