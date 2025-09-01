Лукашенко поддержал нивелирование санкций через Банк развития ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал создание Банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Политик высказался во время выступления на саммите ШОС в Китае.

По мнению белорусского лидера, в современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС - в таком, который был бы способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление.

Лукашенко заявил о поддержке Беларусью идеи создания Банка развития ШОС. Он придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным шагом к экономическому суверенитету региона.

"Но мы все понимаем, что польза от этого банка будет только в том случае, если он сможет работать в каждой из стран "шанхайской семьи"", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.