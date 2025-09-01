Полпред президента в День знаний посетил школу с "Полицейскими классами" в Академическом районе Екатеринбурга

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил торжественную линейку в честь начала учебного года в Академическом районе Екатеринбурга. Он побывал в 19-ой школе.

В учебном заведении учатся более 2,5 тысяч учеников. Здесь впервые в городе реализуется проект "Полицейские классы", а сегодня дали старт работе первому в Уральском федеральном округе "Таможенному классу". Десятиклассники будут больше узнавать о профессии и проходить стажировки.

"Будущее нашей страны – в руках мальчишек и девчонок, которые сегодня по всей стране встречают День знаний. И наша задача – создать условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, вырасти человеком с высокими нравственными ценностями, сильной волей и крепким характером", – отметил Артем Жога.

Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), отметил, что праздник 1 сентября имеет особое значение для семей восьмого района Екатеринбурга.

"1 сентября – это всегда радость, волнение и новые ожидания. В Академическом этот праздник имеет особое значение, ведь здесь живет много молодых семей, и именно дети задают будущее нашего района. Для нас важно быть частью этого события, видеть, как вместе с домами и улицами формируется динамичная и живая среда, где комфортно и учиться, и жить. День знаний в Академическом – это праздник не только для школьников, но и для всего района", – сказал Сергей Ланцов.

Глава Академического района Николай Смирнягин подметил, что именно 1 сентября район особенно преображается:

"По аллеям и кварталам Академического 25 тыс. ребят спешат в школу – молодые, красивые, счастливые, за руку с счастливыми родителями. Желаю, чтобы у вас все сложилось. Уверен, что многие из вас выберут путь служения Отечеству, и школа №19 делает для этого все возможное".

Стоит отметить, что школы Академического района вошли в список 500 лучших учебных заведений России. Так, школа №16 замкнула десятку сильнейших по Среднему Уралу, а 19-ая школа оказалась на 16-м месте регионального рейтинга. Аналитики агентства RAEX оценивали качество образования по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы. Всего от Свердловской области в шорт-лист лучших попали 15 учебных заведений.

Напомним, 1 июня текущего года проект комплексного освоения территории "Академический", ставший в 2021 году самостоятельным районом, отметил 20-летие. Сейчас на его территории проживают более 100 тыс. человек, работают 6 школ и 15 детских садов, есть крупные спортивные объекты международного уровня – Дворец дзюдо и Академия тенниса, а также торговый центр, Преображенский парк и множество зеленых пространств.