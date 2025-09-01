Полпред президента в День знаний посетил школу с "Полицейскими классами" в Академическом районе Екатеринбурга

01 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: официальный Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги / t.me/zhogaartem

Полпред президента в День знаний посетил школу с "Полицейскими классами" в Академическом районе Екатеринбурга

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога посетил торжественную линейку в честь начала учебного года в Академическом районе Екатеринбурга. Он побывал в 19-ой школе.

В учебном заведении учатся более 2,5 тысяч учеников. Здесь впервые в городе реализуется проект "Полицейские классы", а сегодня дали старт работе первому в Уральском федеральном округе "Таможенному классу". Десятиклассники будут больше узнавать о профессии и проходить стажировки.

"Будущее нашей страны – в руках мальчишек и девчонок, которые сегодня по всей стране встречают День знаний. И наша задача – создать условия, в которых каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, вырасти человеком с высокими нравственными ценностями, сильной волей и крепким характером", – отметил Артем Жога.

Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"), отметил, что праздник 1 сентября имеет особое значение для семей восьмого района Екатеринбурга.

"1 сентября – это всегда радость, волнение и новые ожидания. В Академическом этот праздник имеет особое значение, ведь здесь живет много молодых семей, и именно дети задают будущее нашего района. Для нас важно быть частью этого события, видеть, как вместе с домами и улицами формируется динамичная и живая среда, где комфортно и учиться, и жить. День знаний в Академическом – это праздник не только для школьников, но и для всего района", – сказал Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: официальный Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги / t.me/zhogaartem

Глава Академического района Николай Смирнягин подметил, что именно 1 сентября район особенно преображается:

"По аллеям и кварталам Академического 25 тыс. ребят спешат в школу – молодые, красивые, счастливые, за руку с счастливыми родителями. Желаю, чтобы у вас все сложилось. Уверен, что многие из вас выберут путь служения Отечеству, и школа №19 делает для этого все возможное".

(2025)|Фото: официальный Telegram-канал полпреда в УрФО Артема Жоги / t.me/zhogaartem

Стоит отметить, что школы Академического района вошли в список 500 лучших учебных заведений России. Так, школа №16 замкнула десятку сильнейших по Среднему Уралу, а 19-ая школа оказалась на 16-м месте регионального рейтинга. Аналитики агентства RAEX оценивали качество образования по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы. Всего от Свердловской области в шорт-лист лучших попали 15 учебных заведений.

Напомним, 1 июня текущего года проект комплексного освоения территории "Академический", ставший в 2021 году самостоятельным районом, отметил 20-летие. Сейчас на его территории проживают более 100 тыс. человек, работают 6 школ и 15 детских садов, есть крупные спортивные объекты международного уровня – Дворец дзюдо и Академия тенниса, а также торговый центр, Преображенский парк и множество зеленых пространств.

Теги: Артем Жога, Академический, Сергей Ланцов,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети