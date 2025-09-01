В Екатеринбурге школьников выгоняют из общественного транспорта после введения бесплатного проезда

Сегодня с самого утра в Екатеринбурге несколько школьников столкнулись с кондукторами, которые не слышали или решили проигнорировать введение бесплатного проезда для детей от 7 до 18 лет. Кого-то все же заставили заплатить за пользование общественным транспортом, а кого-то высадили.

О случаях со своими подписчиками написал Telegram-канал "Безумный Екатеринбург". Один из них произошел в трамвае №24. Несмотря на заявление ребенка, что он школьник, и букет цветов в его руках, от мальчика все же потребовали оплату.

"Меня вообще кондуктор выгнал из трамвая, заставил платить проезд, я не оплатила, и выгнали из трамвая", — написала другая подписчица в комментариях к посту.

Другой комментатор напротив рассказал, что в трамвае №18 кондуктор спрашивала у детей, являются ли они школьниками, и не брала денег за проезд.

В пресс-службе мэрии заявили, что в подобных случаях необходимо запомнить время, номер маршрута и остановку, на которой от учащегося потребовали оплату или где его высадили за отказ оплатить проезд. Эту информацию нужно направить в мэрию через форму обратной связи.

Напомним, сделать проезд бесплатным для школьников Екатеринбурга с 1 сентября распорядился врио губернатора региона Денис Паслер. В других городах региона проезд остался платным.