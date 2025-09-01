С начала года 2,9 тысячи тюменских семей направили средства материнского капитала на образование детей

С начала года 2,9 тысячи тюменских семей направили средства материнского капитала на образование детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На эти цели отделение Социального фонда России по Тюменской области перечислило свыше 220 миллионов рублей.

Материнским капиталом можно оплатить обучение: в вузах и колледжах, на развивающих занятиях, в кружках и секциях, у частных репетиторов, в художественных, спортивных и музыкальных школах и в других образовательных секциях.

Маткапитал можно направить на обучение любого ребенка в семье (до 25 лет), если ребенку, на которого получен сертификат, исполнилось три года. До исполнения трех лет маткапитал можно направить только на услуги дошкольного учреждения – дополнительное образование, уход, присмотр.

Важно, отметить, что обучающая организация или ИП должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Подать заявление о распоряжении материнским капиталом можно на портале "Госуслуги", через клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области, в МФЦ. Напомним, сегодня в области проживает более 270 тысяч семей с детьми, в которых воспитывается более 400 тысяч детей. Увеличивается количество многодетных семей. Одна из наиболее востребованных мер поддержки – региональный материнский капитал. Только с начала 2025 года его получили более девяти тысяч семей: более трех тысяч – на первого ребенка и почти шесть тысяч – на третьего и последующих детей.