Задержан подозреваемый в убийстве Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. О задержании доложили Зеленскому министр внутренних дел страны Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Продолжаются необходимые следственные действия. Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства", - написал Зеленский в своём telegram-канале.

Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Парубий был застрелен во Львове 30 августа 2025 г. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".

Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-14 гг. Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Парубий.

Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота во время трагедии 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и ещё более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.