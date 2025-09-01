Более 80% украинцев хотят мира с Россией

82% украинцев выступают за мирное урегулирование военного конфликта. Такие результаты опроса опубликовала украинская группа "Рейтинг".

Еще летом 2023 года 60% жителей выступали за продолжение боевых действий до захвата всех вернувшихся в Россию регионов. Сейчас таковых всего 11%.

Характерно, что украинцы считают, что важнее получить гарантии безопасности (58%), чем захватить эти регионы (31%). С каждым годом они все меньше верят в "победу над Россией" и все больше хотят мира даже ценой уступок. Причем существенно изменилось само представление о "победе". Уже в конце 2024 года 56% не считали, что "победой" должен стать возврат "границ 1991 года" (которые существовали лишь на бумаге).

По разным данным, не менее половины украинцев готовы отказаться от территориальных претензий к России ради прекращения военного конфликта. Недавний опрос ряда украинских компаний показал, что 72% украинцев считают, что необходимо заканчивать военный конфликт. Тех же, кто хочет воевать до "границ 1991 года", осталось лишь 13%. Данные согласуются между собой.