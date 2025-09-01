Юг России "подстрахуют" от отключений электричества ростом тарифа

Энергетики ищут варианты решения проблемы с периодическими отключениями электричества на юге России. Окончательно решить проблему можно только вводом новых генераций, но до тех пор периоды пиковых нагрузок будут оборачиваться веерными или аварийными отключениями света.

Ввод основной части новых энергоблоков в регионе планируется только на 2028-2030 гг. При этом дефицит мощности к 2030 году будет составлять 2,4 ГВт, если потребление будет расти текущими темпами.

Среди возможных мер подстраховки энергосистемы Юга называют повышение тарифа на передачу в период пиковых нагрузок, аварийный механизм управления спросом и увеличение доли розничной генерации, пишет "Коммерсант". Если эти меры будут эффективными, их могут распространить и на другие регионы с энергодефицитом.

По поводу повышения тарифов отмечается, что увеличиваться выручка территориальной сетевой организации не будет: цены предлагается увеличивать зимой и летом, но в межсезонье – снижать.