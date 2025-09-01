Обломки БПЛА повредили жилые дома в поселке на Кубани

Падение обломков БПЛА произошло в Северском районе Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. Кроме того, от падения фрагментов беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет.

Также в опрештабе сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. Он полностью потушен на 80 кв. м. Пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России и водами Черного и Азовского морей.