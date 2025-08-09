Игорь Бабушкин: Более 4 тысяч астраханцев приняли участие в велопробеге в День физкультурника

"Сегодня астраханцы с размахом отметили замечательный праздник – День физкультурника. Более 4 тысяч жителей региона приняли участие в велопробеге", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Причем, многие прибыли на спортивное мероприятие целыми семьями.

"Да и возраст не стал помехой для наших земляков. Так, самой юной участнице Дане всего 4 года, а самым «опытным» велосипедистом стал 86-летний Геннадий Шатохин. Молодцы! Отличный пример для каждого из нас!", - отметил глава Астраханской области.

Традиционно жюри выбрало победителей по пяти номинациям. Так, семья Адельшиновых, которая воспитывает четырёх детей, стала победителем «Мама, папа, я велосипедно-многодетная семья», самый коллективный заезд из 43 человек организовала компания «Лукойл Нижневолжскнефть».





Ценные призы победителям вручили вице-губернатор – председатель правительства региона Денис Афанасьев и министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина.

"Благодарю всех, кто посвящает свою жизнь спорту, и особенно тех, кто воспитывает и вдохновляет новое поколение спортсменов. С праздником, дорогие друзья!", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.