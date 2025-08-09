Санавиация спасла тюменского лесничего, на которого напали шершни

В Тюменской области лесничий потерял сознание из-за массированного нападения шершней. На помощь ему прибыл вертолет санавиации, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

По данным ведомства, срочный вызов поступил из Вагайского района - лесничий впал в анафилактический шок из-за множества укусов. Экипаж вертолета, находившегося неподалеку, мгновенно изменил курс и в кратчайший срок прибыл на место. Фельдшер экипажа Наталья Ишимцева констатировала критическое состояние - отсутствие сознания, давления и пульса. Медик боролась за жизнь пациента в течение часа полёта. Благодаря профессионализму экипажа мужчина был доставлен в Областную больницу №3 в стабильном состоянии.

"Это крайне редкий случай в практике санавиации. В таких ситуациях каждая минута — на вес золота. Удалённость, отсутствие связи, тяжёлое состояние — всё это создаёт угрозу для жизни. Но благодаря чёткой и грамотной работе всей команды нам удалось избежать трагедии", — отметил заместитель главного врача по медицинской части, заведующий отделением Центра медицины катастроф по городу Тобольску Олег Алымов.

Шершни - род общественных настоящих ос, для представителей которого характерны крупные размеры, до 5,5 см — наибольшую среди общественных ос. Воздействие яда шершней более болезненно для людей, чем воздействие яда типичных ос, потому что яд шершней содержит большое количество ацетилхолина (5 %). Аллергические реакции на ужаление в отдельных случаях могут приводить к смертельному исходу, если пострадавшему от анафилактического шока не будет немедленно оказана медицинская помощь. Шершень не погибает после укуса и может наносить удары жалом несколько раз.