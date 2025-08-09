В Великобритании на военной базе произошла утечка радиоактивных материалов

На секретной военной базе Кулпорт, где хранятся компоненты британского ядерного оружия, произошла утечка радиоактивной воды. Причиной утечки стал порыв труб. Зараженная радиацией вода попала в залив Лохлонг на западе Шотландии, недалеко от Глазго.

"Радиоактивный материал попал в залив Лохлонг близ города Глазго, поскольку королевские ВМС не смогли поддержать в порядке сеть из 1,5 тыс. труб на военной базе, на которой складировано британское ядерное оружие", - пишет The Guardian.

The Guardian напоминает, что в Кулпорте находятся ядерные боеголовки для ракет, которыми оснащены британские подлодки Trident, они базируются неподалеку.

"Министерство обороны Великобритании намеревалось сохранить эти данные в тайне, однако они были преданы огласке по распоряжению шотландского управляющего по информации Дэвида Гамильтона, который следит за соблюдением законодательства Шотландии о свободе информации", - пишет издание, на которое ссылается Интерфакс.

Как заключила газета, "после внутреннего расследования и инспекции SEPA министерство обороны Великобритании пообещало предпринять меры для предотвращения прорыва труб в будущем, при этом в ведомстве признали, что не были готовы к происшествиям такого рода".