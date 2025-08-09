09 Августа 2025
Происшествия Ростовская область
Фото: Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий

В Ростовской области обрушилась шахта "Шерловская - Наклонная", разработку которой ведет АО "Донуголь". Один человек погиб, двоим удалось спастись при обрушении на шахте

По сообщению областного управления МЧС, при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров произошло обрушение породы. Под завалом оказался один из рабочих. Его тело поднято на поверхность. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время на месте происшествия следователи СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

"Донуголь" - компания по добыче, переработке угля и строительству шахт. Предприятие было создано в 1999 году путем объединения ОАО "Ростовшахтострой" и ЗАО "Донской уголь". В настоящее время единственным добывающим предприятием является шахта " Шерловская - Наклонная " (Красносулинский район), эксплуатация которой началась в феврале 2007 года.

