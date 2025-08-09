Паслер открыл в Камышлове джазовый фестиваль

Сегодня старинный уральский город Камышлов отмечает 357-летие. На праздник приехал и.о. губернатора Денис Паслер.

В компании главы Камышлова Алексея Половникова он прогулялся по городу и поприветствовал собравшихся на день города жителей Камышлова. Побывал политик на фестивале песчаных скульптур. Потом он поучаствовал в открытии XI джазового фестиваля "UralTerraJazz".

"Хочу поблагодарить вас, горожан и гостей. Фестивалей немало. Приживаются, как здесь, в Камышлове, единицы. Есть благодарный зритель, организаторы, которые хотят, чтобы фестиваль улучшался", - сказал Паслер.