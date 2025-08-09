09 Августа 2025
Происшествия Кабардино-Балкарская Республика
Фото: Накануне.RU

Одна из пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остается в реанимации после операции на позвоночнике

Одна из пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остается в реанимации. Об этом сообщает минздрав Кабардино-Балкарии.

По данным медиков, двое пациентов утром были выписаны, в больнице остаются четверо.

Наиболее тяжело пострадала женщина, получившая травму позвоночника в результате падения оборвавшегося фуникулера. Ей провели операцию, сейчас она остается в реанимации в стабильном состоянии.

Еще одной пациентке планируется отложенное оперативное вмешательство, состояние средней степени тяжести.

Обе пациентки получили консультации от московских врачей с помощью телемедицинской связи.

Два пациента средне-легкой степени тяжести остаются в стационаре на консервативном лечении.

Напомним, накануне оборвались тросы канатной дороги на гору Малая Кизиловка, на которой находился 21 пассажир. Кресла с пассажирами упали на землю с высоты 4-7 метров. 13 человек эвакуированы из застрявших на высоте кресел.

Фото: МЧС Кабардино-Балкарской республики

По факту обрыва троса канатной дороги в курортной зоне возбуждено дело, сообщили в республиканском СУ СКР. Происшествие квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда. Ведется следствие.

