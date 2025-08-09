Шесть аэропортов в Поволжье закрыты из-за воздушной опасности

Решением Росавиации введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Ижевска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

Ненадолго были ограничения в аэропорту Владикавказа и Калуги, но на текущий момент они уже восстановили работу