Андрей Трубецкой проинспектировал ход строительства трех значимых объектов Сургутского района

"Накануне провел выездное рабочее совещание. С коллегами и представителями подрядных организаций посетил три строящихся объекта, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2025 году. Таким образом регулярно сверяем часы", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава муниципалитета отметил, что новый культурно-досуговый центр (КДЦ) в Солнечном готов почти на 92%.

Возведено одноэтажное здание, ведутся внутренние отделочные работы. К зданию подведены все необходимые инженерные коммуникации, продолжается пусконаладка систем водоснабжения, кондиционирования, и вентиляции. Также обустраивают зрительный, концертный и хореографические залы, помещения для работы кружков. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

"В этом месяце должны пройти итоговые проверки объекта перед вводом в эксплуатацию, в том числе Службой жилищного и строительного надзора Югры. Стоимость проекта составила 232,1 млн рублей из бюджета Сургутского района", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Строительство музея на Барсовой горе продолжается. Здесь уже выполнены все монолитные работы, строители собрали каркас здания, внутри которого проводится устройство перегородок. В ближайшее время начнется укладка кровли. Параллельно вокруг здания идут благоустроительные работы, рядом формируется парковка.

"Достроить музейный комплекс площадью 1,9 тысячи кв. м с экспозиционными, многофункциональными залами, фондохранилищами и лабораториями, а также получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году", - сообщил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района рассказал также о формировании еще одной площадки – подъезда к Солнечному. На отрезке от ДНТ «Барсовкое» до поселения идет ремонт. Ведутся отсыпка откосной части дороги песком, укрепление обочин, устройство опор линий электропередачи.