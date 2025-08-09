Андрей Трубецкой проинспектировал ход строительства трех значимых объектов Сургутского района

09 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой проинспектировал ход строительства трех значимых объектов Сургутского района

"Накануне провел выездное рабочее совещание. С коллегами и представителями подрядных организаций посетил три строящихся объекта, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2025 году. Таким образом регулярно сверяем часы", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Глава муниципалитета отметил, что новый культурно-досуговый центр (КДЦ) в Солнечном готов почти на 92%.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Возведено одноэтажное здание, ведутся внутренние отделочные работы. К зданию подведены все необходимые инженерные коммуникации, продолжается пусконаладка систем водоснабжения, кондиционирования, и вентиляции. Также обустраивают зрительный, концертный и хореографические залы, помещения для работы кружков. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

"В этом месяце должны пройти итоговые проверки объекта перед вводом в эксплуатацию, в том числе Службой жилищного и строительного надзора Югры. Стоимость проекта составила 232,1 млн рублей из бюджета Сургутского района", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Строительство музея на Барсовой горе продолжается. Здесь уже выполнены все монолитные работы, строители собрали каркас здания, внутри которого проводится устройство перегородок. В ближайшее время начнется укладка кровли. Параллельно вокруг здания идут благоустроительные работы, рядом формируется парковка.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

"Достроить музейный комплекс площадью 1,9 тысячи кв. м с экспозиционными, многофункциональными залами, фондохранилищами и лабораториями, а также получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году", - сообщил Андрей Трубецкой.

Глава Сургутского района рассказал также о формировании еще одной площадки – подъезда к Солнечному. На отрезке от ДНТ «Барсовкое» до поселения идет ремонт. Ведутся отсыпка откосной части дороги песком, укрепление обочин, устройство опор линий электропередачи.

Теги: андрей трубецкой, музей на барсовой горе, кдц в солнечном, строящиеся объекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети