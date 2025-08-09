В Нальчике оборвалась канатная дорога. Есть пострадавшие

В Нальчике оборвались тросы канатной дороги, на которой находился 21 пассажир, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии.

Фуникулер на гору Малая Кизиловка оборвался накануне вечером. Кресла с пассажирами упали на землю с высоты 4-7 метров.

6 человек доставлены для осмотра в медицинские учреждения. Погибших нет. 13 человек эвакуированы из застрявших на высоте кресел.

Глава КБР Казбек Коков сообщил, что в республиканскую клиническую больницу поступили 6 пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. На месте происшествия находится министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую помощь.

По факту обрыва троса канатной дороги в курортной зоне возбуждено дело, сообщили в республиканском СУ СКР. Происшествие квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда. Ведется следствие.