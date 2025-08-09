Путин и Трамп встретятся на Аляске

Президенты России и США встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведён столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов", - отметил Ушаков. По его словам, естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано.

Первым о готовящейся встрече сообщил президент США Дональд Трамп. "Долгожданная встреча между мной, президентом Соединённых Штатов Америки, и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска. Дополнительные подробности будут сообщены позже", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

РИА Новости сообщает, что Путин станет первым российским правителем, который посетил Аляску. В США в советское время были Никита Хрущев, Алексей Косыгин, Леонид Брежнев. Три раза Михаил Горбачев, Борис Ельцин — пять раз. На посту премьера: Виктор Черномырдин — четырежды, один раз — Сергей Степашин, один — Михаил Касьянов. Дмитрий Медведев на должности президента посетил Гавайи, Нью-Йорк, Питтсбург; Путин — Нью-Йорк, штаты: Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний визит президента РФ в США прошёл десять лет назад — в сентябре 2015 года.

Аляска - российская территория, проданная Штатам в 1876 году за 7,2 миллиона долларов. Находится в 86 км от российского берега.