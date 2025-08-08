Роспотребнадзор обратился к Минздраву Турции из-за массового отравления россиян в пятизвездочном отеле

Роспотребнадзор запросил у турецкого Минздрава данные о случаях отравления российских туристов в пятизвездочном отеле Club Hotel Anjeliq в Аланье. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба ведомства.

По данным SHOT, на симптомы пищевого отравления жаловались десятки россиян, отдыхающих в этом отеле. Первые заболевшие появились еще в июле.

В Роспотребнадзоре уточнили, что запрос направлен в рамках действующего соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере борьбы с инфекциями и защиты здоровья туристов. Ведомство запросило официальные данные о расследовании и оценку возможных эпидемиологических рисков. Дополнительно информация запрашивается через каналы ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами. Также запрос направлен в Ассоциацию туроператоров России.