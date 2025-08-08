09 Августа 2025
Общество Центральный ФО Курская область
Фото: Накануне.RU

У ликвидированного солдата ВСУ нашли медали ветеранов Великой Отечественной войны, похищенные в Курской области

У ликвидированного в солдата ВСУ нашли два комплекта медалей супружеской пары фронтовиков Великой Отечественной войны из Курской области. Солдат ВСУ участвовал в попытке прорыва вглубь региона в августе прошлого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на командира поискового отряда "Архангела Михаила", военкора Антона Карпова.

"Награды были обнаружены у убитого бойца ВСУ, он их похитил в доме и пытался куда-то утащить... Судьба его "незавидная"... Убит. Награды были нашими бойцами "Ахмат" у него отобраны и передали нам, чтобы мы нашли родственников", – приводит издание его слова.

Выяснить, что оба комплекта принадлежат супружеской паре фронтовиков удалось через центральный архив Минобороны РФ. По номерам двух орденов были получены документы. Сын одного из ветеранов посмотрел фотографии и сказал, что награды принадлежали его отцу и матери. Он похитил их из одного дома. Родственники ветеранов дали согласие на передачу медалей в Краеведческий музей Курска.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

Российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.

Теги: ВСУ, медали, ветераны, музей


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


