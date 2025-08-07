Президент ОАЭ: Эмираты готовы и дальше помогать с обменом пленных между Россией и Украиной

Эмираты готовы приложить дополнительные усилия в помощи с обменом пленными между Россий и Украиной. Об этом заявил президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает эмиратское агентство WAM.

"Президент подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе", - пишет агентство.

Ранее, когда речь зашла о встрече с главой США Дональдом Трампом, Путин назвал ОАЭ одним из самых подходящих мест, а президента - другом, готовым помочь в организации мероприятия подобного рода.