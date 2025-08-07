Главу скандальной на Урале УК Старокожева отправили под домашний арест

Челябинский суд вынес меру пресечения директору скандально известной управляющей компании ООО "УКИКО" Виктору Старокожеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

"Следователь регионального СКР ходатайствовал об избрании в отношении директора ООО "УКИКО", обвиняемого в совершении мошеннических действий, меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Старокожев похитил у жильцов 558-ми многоквартирных домов в регионе более 1 млн рублей. С ноября 2024 года по июль текущего Старокожев подготовил поддельные документы об оказании УК услуг по ремонту общего имущества домов, предоставил их собственникам и получил от них на счет компании более 1 млн рублей. Средства он потратил не на ремонт, а по собственному усмотрению.

Напомним, что накануне обыски прошли и в офисе УК "Народная" по улице Лукиных, 14 в Екатеринбурге, которая также принадлежит семье Старокожевых. Стоит отметить, что это не единственные УК, принадлежащие этой семье. В Свердловской области они приобрели особенно незавидную репутацию, о чем мы писали ранее.