В новом зоопарке Перми 32-летнего медведя Тошу ударило током

На открытии нового зоопарка в Перми местные жители стали свидетелями того, как 32-летнего бурого медведя Тошу ударило током прямо в вольере. После этого он не мог нормально выбраться из воды, что привлекло еще больше посетителей, просящих персонал помочь бедному животному.

Посетители уверены, что причиной стало непродуманное обустройство вольера. Как сообщает Telegram-канал "ЧП Пермь" со ссылкой на очевидцев, вольер окружают провода под напряжением, но в районе водоема они находятся слишком низко и в свободной досягаемости от Тоши. Именно обходя бассейн медведь и получил разряд.

"Медведь осваивает территорию, начинает пить воду, начинает идти по территории бассейна и ударяется на ток и получает удар, после чего пытается пройти дальше, но получает только больше и падает в воду. Бурый медведь отходит после удара тока в воде 30 минут, после чего начинает подниматься, но из-за возраста ему просто не хватает сил. Место для купания полностью не обустроено для старого медведя. Он поднимается и получает удар тока на том же месте", - рассказал один из очевидцев.

По его словам, охрана сразу же стала отгонять посетителей, запретила им снимать, а на просьбу что-то сделать и вовсе предложили самим идти доставать животное.

В результате медведя достали тросами. Представители администрации зоопарка заверили, что Тоше уже оказали помощь и его жизни ничего не угрожает. Сейчас за его состоянием наблюдают ветеринары.

Также "ЧП Пермь" опубликовал видео одного из очевидцев, в котором представитель зоопарка поясняет, что проводимый по проводам ток не опасен для жизни или здоровья животного и схоже с тем, который применяют в сельском хозяйстве. Сам же медведь, по словам сотрудника, очень старый и не мог подняться из-за артрита. Правда, такое пояснение не слишком успокоило посетителей.