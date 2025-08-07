Призовой фонд чемпионата России по боксу в Екатеринбурге составит рекордные 35,1 миллиона рублей

Федерация бокса России заявила об увеличении призового фонда чемпионата России по боксу в Екатеринбурге на 9 млн рублей.

Занявшие первые места получат по 2 млн рублей, взявшие "серебро" - по 350 тыс., а бронзовые призеры - по 175 тыс. рублей. Таким образом, призовой фонд составит 35 млн 100 тыс. рублей и станет самым большим в истории.

В ФБ России также напомнили, что на предыдущем чемпионате России в Иркутске призовой фонд составлял 26 млн рублей, 9 млн из которых отдавали за первое место, 250 тыс. рублей - за второе и 125 тыс. - за третье.

Крупнейшие боксерские соревнования страны пройдут с 15 по 23 августа во Дворце игровых видов спорта. Ранее мы рассказывали, что на их проведение врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 50 млн рублей.