Минэкономразвития считает нежелательным доллар дешевле 75 рублей

Минэкономразвития России считает нежелательным выход курса рубля из "коридора" 75-110 руб. за доллар. Сильная волатильность представляет собой стратегическую опасность для достижения национальных целей, заявили в ведомстве.

Умеренные риски есть у доллара по цене ниже 85 руб. и дороже 100 руб., добавили в Минэке, пишут "Известия".

Центральный банк России неоднократно отказывался от фиксации курса рубля, при этом регулятор считает, что опосредованно может влиять на курс через ключевую ставку и, соответственно, изменение инфляции.