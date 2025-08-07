В Астрахани жителей многоэтажного дома эвакуировали из-за смещения плиты в подвале
Жителей многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале.
По его словам, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в доме по улице Татищева, 10 было обнаружено смещение плиты перекрытия в подвальном помещении.
Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий. Сейчас дом обследуют эксперты.
28 июля в Астрахани обрушилась часть подъезда многоквартирного дома на улице Ляхова, 6. Никто не пострадал. Дом был признан аварийным из-за физического износа еще в мае 2020 года. Большая часть квартир была расселена.