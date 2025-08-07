В Астрахани жителей многоэтажного дома эвакуировали из-за смещения плиты в подвале

Жителей многоквартирного дома в Астрахани эвакуировали из-за угрозы аварийной ситуации, сообщил глава города Игорь Редькин в Telegram-канале.

По его словам, при проведении ремонтных работ на тепловых сетях в доме по улице Татищева, 10 было обнаружено смещение плиты перекрытия в подвальном помещении.

Спасатели провели эвакуацию жителей подъездов с первого по третий. Сейчас дом обследуют эксперты.