В Госдуме предложили запретить строить новые дома в городах с дефицитом инфраструктуры

В Госдуму внесли поправки к Градостроительному кодексу РФ, запрещающие строительство многоквартирных домов там, где нет и не планируется соответствующей социальной и транспортной инфраструктуры.

Авторами выступили депутаты от ЛДПР и "Справедливой России – За правду".

"С целью стимулирования качественного обеспечения субъектов РФ указанной инфраструктурой предлагается ввести временный запрет до 2030 года на выдачу разрешений на многоэтажное строительство в тех субъектах, где инфраструктурный дефицит составляет более 50%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают определить города с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.

"Это позволит качественно оценить возможности многоэтажного строительства, а также обеспечит контроль федерального органа за процессом выдачи разрешений на строительство", - считают авторы документа.