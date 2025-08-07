Роспотребнадзор разработал тест на пять самых опасных инфекций

Специалисты Роспотребнадзора разработали тест сразу на пять опасных инфекций: чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию.

Разработкой занимались ученые российского противочумного института "Микроб" и НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

"Новый тест способен обнаруживать возбудитель одной из пяти инфекционных болезней человека в течение 60 минут. Тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток. Это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что в России ситуация с перечисленными заболеваниями остается стабильной и контролируемой, но сохраняются риски ввоза инфекций из-за рубежа.