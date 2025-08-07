В Екатеринбурге на месяц закроют путепроводы над ЖД путями в Низовом

ООО "Бридж" на месяц закроет путепроводы над ЖД путями в переулке Низовом в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 13 августа по 11 сентября на участке от Сибирского тракта до улицы Хлебной будут проводиться работы по реконструкции путепроводов. Объехать зону можно будет по Сибирскому тракту — проезду Кунгурскому — проезду Каскадному — улице Хлебной.

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отражены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.