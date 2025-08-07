В Нижегородской области пьяный мужчина угнал "скорую помощь", чтобы впечатлить возлюбленную

В Нижегородской области 60-летний мужчина угнал машину "скорой помощи", чтобы произвести впечатление на возлюбленную.

ЧП произошло в Первомайске.

"60-летний судимый местный житель, заметив, что водитель спецтранспорта отвлёкся и оставил ключи в замке зажигания, воспользовался ситуацией и угнал автомобиль, решив поразить даму сердца эффектным появлением на свидании. Однако медики быстро обнаружили пропажу, а полицейские оперативно задержали ранее лишенного права управления транспортными средствами угонщика", - сообщили в нижегородской полиции.

Результаты проведенного освидетельствование показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1,54 мг/л этилового спирта).

В отношении него возбуждены уголовные дела за угон и повторное управление транспортным средством, в состоянии опьянения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.