Путин: В целом не имею ничего против встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским.

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал глава государства журналистам в Кремле.

Однако, отметил Путин, для такой встречи должны быть созданы определенные условия, а до этого пока далеко.

Президент РФ также назвал возможное место встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, ОАЭ - одно из подходящих мест. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ", - цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер отметил, что заинтересованность в саммите Россия-США проявлена с обеих сторон.

Ранее стало известно, что президенты России и США могут встретиться уже на следующей неделе, сейчас стороны активно прорабатывают детали встречи. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позже.

В Кремле прокомментировали то, что, вероятно, будут обсуждать при встрече на следующей неделе президенты России и США. "Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым", - сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.