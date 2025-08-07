Альшевских обратился к Орлову с просьбой найти все захоронения в центре Екатеринбурга

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к главе Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой найти все захоронения на площади 1905 года. Об этом депутат написал в своих соцсетях.

"Более 150 лет на территории располагались Богоявленский кафедральный собор и кладбище, которые снесли в советские годы. И последующие поколения горожан неоднократно задавались вопросом, не кощунственно ли устраивать мероприятия буквально на костях", - написал Альшевских.

По его словам, в 2008 году археологические раскопки уже проводили, однако тогда из-за ограниченного времени была обследована не вся территория и обнаружены не все захоронения. Сейчас же, когда принято решение навсегда отказаться от парковки на площади, настало время вернуться к раскопкам.

Напомним, что ранее об этом заявлял и волонтер екатеринбургской епархии Андрей Смирнов. Он отмечал, что вместо благоустройства территории и обустройства ее под зоны отдыха и развлечения, стоит сначала найти и перенести все захоронения и сделать мемориал памяти отцов-основателей города.