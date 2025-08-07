Российские туристы пострадали в ДТП по пути на фестиваль в Каппадокии

Шесть российских туристов пострадали в ДТП в Турции. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет портал TurizmNews.

ДТП произошло в Карамане на юге Турции. Туристы ехали из Анатльи на фестиваль в Каппадокии. Микроавтобус, на котором они передвигались, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель микроавтобуса потерял управление от удара, врезался в дорожные знаки и перевернулся.

В марте автобус с российскими туристами перевернулся на острове Пхукет в Таиланде. Четыре человека получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. ДТП произошло, когда автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу.