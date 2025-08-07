В Гусь-Хрустальном в ДТП погиб глава крупнейшего в России производства бронестекла

Во Владимирской области в ДТП погиб 44-летний бизнесмен и депутат регионального заксобрания Михаил Максюков. Он выехал на встречку на своем Porsche и столкнулся с грузовиком.

ЧП произошло около десяти утра на трассе Р-132 "Золотое кольцо" в районе деревни Бабино Гусь-Хрустального района (сам Максюков жил в Гусь-Хрустальном).

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, водитель большегруза госпитализирован", - сообщили в областном полицейском главке. Пока ГАИ выясняет обстоятельства случившегося и виновного в происшествии.

Между тем, соболезнования уже выразил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Михаил Юрьевич – председатель комитета Законодательного Собрания Владимирской области, руководитель передового предприятия ООО "Магистраль ЛТД", многодетный отец, мой товарищ по партии ("Единая Россия" – прим. ред.). Он пользовался огромным авторитетом как порядочный человек, как Профессионал. Вместе с ним мы проводили колоссальную работу по формированию областного бюджета", - написал губернатор в своем канале.

На сайте предприятия "Магистраль ЛТД" говорится, что это "крупнейший производитель бронестекла в Восточной Европе". Компания производит бронированное стекло для военной и специальной техники, машин представительского класса, сооружений, водного транспорта, средств индивидуальной защиты. Максюков работал в "Магистрали" с 2002 года, с 2007 года являлся гендиректором предприятия.