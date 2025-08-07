Владимир Мазур: Томская область знает о подготовке кадров все!

07 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур: Томская область знает о подготовке кадров все!

Сегодня в администрации Томской области проходит пленарная сессия всероссийского форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты».

Участие в работе сессии принимают заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко. Также в работе форума участвуют эксперты в сфере рынка труда, подготовки кадров, представители кадровых служб крупных отечественных компаний.

Губернатор Владимир Мазур, открывая рабочую дискуссию, отметил, что всероссийский форум проходит в Томске неслучайно.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Томская область знает всё о подготовке кадров. У нас есть университеты, объединенные в Большой университет Томска, академические институты Сибирского отделения Российской академии наук. Широкая сеть колледжей и техникумов, которые, и я должен подчеркнуть это, в последние годы становятся не менее престижным и желанным среди нашей молодёжи местом учёбы. Наши выпускники трудятся в самых разных уголках России — от Калининграда до Дальнего Востока», — сказал глава региона.

Он также отметил, что в последнее время рынок труда претерпевает значительные изменения. Так, в Томской области, по словам Владимира Мазура, промышленное производство становится драйвером развития кадрового потенциала.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«При поддержке Совета Федерации и Минпромторга России создаем федеральный промышленный кластер микроэлектроники и беспилотных систем. Работаем над центром научно-технологического превосходства в атомной энергетике нового поколения. Следующая цель — создание федерального центра в области химии и химических технологий», — рассказал Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул, что новые высокотехнологичные производства требуют не только квалифицированных инженерных кадров, но и подготовленных по новым компетенциям рабочих.

«Сегодня мы делаем большой акцент на качество подготовки специалистов рабочих профессий. В этом году в Томской области пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике». Мехатроника и мобильная робототехника сегодня входят в число самых востребованных и перспективных направлений на рынке труда, — отметил Владимир Мазур. — Проведение федерального этапа именно в Томской области доказывает, что мы не только готовим таких специалистов, но и формируем пространство для их профессионального развития».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Также губернатор Томской области остановился на самом остром вопросе кадровой политики – дефиците квалифицированных специалистов, который сложился в разных отраслях экономики.

«Перед нами стоит задача: принимать решения о переформатировании системы образования под потребность рынка труда. Томская область уделяет особое внимание формированию системы подготовки кадров, ориентированной на потребности рынка», — сказал Владимир Мазур.

С 2025 года Томская область активно включились в реализацию президентского нацпроекта «Кадры». Регион прогнозирует кадровую потребность, на которую ориентируются образовательные учреждения и работодатели.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Владимир Мазур подчеркнул, что для Томской области в кадровой работе оказался значимым федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«По нему у нас в регионе учатся уже 3 тысячи молодых людей. А всего в системе профессионального образования — больше 27 тысяч студентов. Мы живем в стремительно меняющемся мире, и некоторые профессии резко выходят на первый план. Так, в 2024-м году мы создали в 19 школах образовательные специализированные классы по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. В двух техникумах открыли специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». На сегодняшний день около 900 студентов и школьников получают знания в сфере производства и управления беспилотниками», — сказал Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, кадровая поитика, подготовка кадров, развитие промышленности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети