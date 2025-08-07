Владимир Мазур: Томская область знает о подготовке кадров все!

Сегодня в администрации Томской области проходит пленарная сессия всероссийского форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты».

Участие в работе сессии принимают заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко. Также в работе форума участвуют эксперты в сфере рынка труда, подготовки кадров, представители кадровых служб крупных отечественных компаний.

Губернатор Владимир Мазур, открывая рабочую дискуссию, отметил, что всероссийский форум проходит в Томске неслучайно.

«Томская область знает всё о подготовке кадров. У нас есть университеты, объединенные в Большой университет Томска, академические институты Сибирского отделения Российской академии наук. Широкая сеть колледжей и техникумов, которые, и я должен подчеркнуть это, в последние годы становятся не менее престижным и желанным среди нашей молодёжи местом учёбы. Наши выпускники трудятся в самых разных уголках России — от Калининграда до Дальнего Востока», — сказал глава региона.

Он также отметил, что в последнее время рынок труда претерпевает значительные изменения. Так, в Томской области, по словам Владимира Мазура, промышленное производство становится драйвером развития кадрового потенциала.

«При поддержке Совета Федерации и Минпромторга России создаем федеральный промышленный кластер микроэлектроники и беспилотных систем. Работаем над центром научно-технологического превосходства в атомной энергетике нового поколения. Следующая цель — создание федерального центра в области химии и химических технологий», — рассказал Владимир Мазур.

Глава региона подчеркнул, что новые высокотехнологичные производства требуют не только квалифицированных инженерных кадров, но и подготовленных по новым компетенциям рабочих.

«Сегодня мы делаем большой акцент на качество подготовки специалистов рабочих профессий. В этом году в Томской области пройдет федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике». Мехатроника и мобильная робототехника сегодня входят в число самых востребованных и перспективных направлений на рынке труда, — отметил Владимир Мазур. — Проведение федерального этапа именно в Томской области доказывает, что мы не только готовим таких специалистов, но и формируем пространство для их профессионального развития».

Также губернатор Томской области остановился на самом остром вопросе кадровой политики – дефиците квалифицированных специалистов, который сложился в разных отраслях экономики.

«Перед нами стоит задача: принимать решения о переформатировании системы образования под потребность рынка труда. Томская область уделяет особое внимание формированию системы подготовки кадров, ориентированной на потребности рынка», — сказал Владимир Мазур.

С 2025 года Томская область активно включились в реализацию президентского нацпроекта «Кадры». Регион прогнозирует кадровую потребность, на которую ориентируются образовательные учреждения и работодатели.

Владимир Мазур подчеркнул, что для Томской области в кадровой работе оказался значимым федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

«По нему у нас в регионе учатся уже 3 тысячи молодых людей. А всего в системе профессионального образования — больше 27 тысяч студентов. Мы живем в стремительно меняющемся мире, и некоторые профессии резко выходят на первый план. Так, в 2024-м году мы создали в 19 школах образовательные специализированные классы по обучению работе с беспилотными летательными аппаратами. В двух техникумах открыли специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». На сегодняшний день около 900 студентов и школьников получают знания в сфере производства и управления беспилотниками», — сказал Владимир Мазур.