В Академическом районе Екатеринбурга отпраздновали День строителя

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга состоялось масштабное празднование Дня строителя. Мероприятие, организованное администрацией района и АО СЗ "РСГ-Академическое", собрало строителей, жителей и гостей восьмого района уральской столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Для собравшихся был устроен большой праздник — со сцены перед жителями и гостями Академического выступили с зажигательными номерами местные творческие коллективы. А на самой площадке подрядчики, принимающие активное участие в строительстве и обслуживании домов района, развернули свои шатры.

По традиции, на площадке работала выставка настоящей строительной техники. Дети и взрослые смогли забраться в кабину экскаватора или подъемного крана, оценить их масштаб и техническое оснащение. Самых маленьких порадовал синий трактор из любимого детского мультика.

На празднике семьи с детьми могли принять участие в различных активностях, конкурсах, мастер-классах.

Так, ребята играли в гигантский тетрис, собирали цветочные композиции, раскрашивали и строили свои необычные дома. Для поклонников спорта прошел дружеский матч по мини-футболу среди компаний-участников мероприятия.

Активное участие в играх и конкурсах поощрялось — каждый желающий мог получить специальный "бланк активностей" и, выполняя задания, стать участником лотереи и выиграть ценные призы, среди которых: стиральная машина, пылесос, электровелосипед.

Детей развлекали аниматоры. Любой желающий мог сфотографироваться с большой фигурой медведя или потанцевать с волшебным единорогом.

Глава Академического района Николай Смирнягин, обращаясь к собравшимся с приветственным словом, отметил, что труд строителей - созидательный, нелегкий, но очень важный. Он поблагодарил строителей за активное участие в жизни района, во всех общественно-социальных и политических мероприятиях, а также за помощь фронту и поддержку семей участников СВО.

"Дорогие друзья, даже сегодня, в свой профессиональный праздник, вы делаете его не только для себя, но и для всех жителей и гостей Академического района. Это подтверждает, что вы не просто высокие профессионалы, но и люди широкой души, настоящие созидатели", — обратился он к строителям района.

Первый заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев отметил вклад строителей в развитие района. Он подчеркнул, что строительная отрасль сегодня — крупнейшая в экономике страны, в ней заняты больше 10 млн жителей и порядка 100 тыс. различных строительных компаний.

"За примерами далеко ходить не нужно, потому что Академический район, в котором мы с вами находимся, это не что иное, как продукт именно строителей, причем от идеи, мечты, до ее реального воплощения. Крупнейший по масштабам России проект, который был в свое время задуман, сегодня практически реализован и мы имеем счастье и возможность видеть результаты вашего труда. Широкие проспекты, велодорожки, Преображенский парк, девять современных школ и более 25 детских садов. Цель, которую вы перед собой ставите - сделать город краше, удобнее, комфортнее. Более того, своими результатами труда вы участвуете в формировании новой общности людей, жителей Академического района, которые любят свой район, являются его патриотами. И во многом это происходит благодаря вашему труду", — заявил Михаил Матвеев.

Член совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" и идейный вдохновитель строительства района Алексей Воробьев подчеркнул значение профессии строителя.

"Чествуя сегодня в строителей, мы в первую очередь смотрим на наших детей. Строитель — это такая профессия, которая с самого маленького возраста говорит о созидании новой жизни. Я радуюсь, глядя на эту площадь, на обилие наших детей, юных академиков и горжусь за нашу страну. Создание Академического района – это победа всего народа, победа власти и победа строителей. Так держать, только вместе, только вперед! За радость жизни, за красоту, за счастье наших детей! Все вместе за будущее нашей страны! Слава строителям, слава академикам!" — поздравил строителей Воробьев.

Чествование главных героев праздника — строителей, не обошлось без награждений самых лучших работников отрасли. На сцену приглашали представителей компаний, которым Екатеринбург обязан появлением нового, современного и комфортного района. Награды вручали глава района Николай Смирнягин, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов, генеральный директор Объединенной службы заказчика ГК "КОРТРОС" Николай Складнев.

Так, за успешное и благотворное сотрудничество в строительной деятельности на благо Академического района и города Екатеринбурга, за высокий профессионализм, самоотдачу и серьезный подход к решаемым задачам, за содействие внедрению передовых технологий и создание качественных условий проживания населения были награждены такие компании, как "Урал Техстрой", "Транстрой", "Монолитка", "Технопарк Академический" и другие.

Генеральный директор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов подчеркнул, что район развивается небывалыми темпами: ежегодно прибывает от 10 до 15 тыс. новых жителей.

"Ни одна площадка таких результатов сегодня не имеет. И все это заслуги наших строителей, которые, несмотря на непростые погодные условия на Урале, не очень благоприятную ситуацию в экономике, на прочие разные невзгоды, продолжают свое дело, вводят дома. Я бы хотел сегодня выразить им слова признательности за то, что они верны своему долгу, за то, что, несмотря ни на какие условия, они верят в результат своей работы. Они ищут новые способы сделать наши дома, наши районы и города еще более комфортными, привлекательными, яркими и максимально инженерно подготовленными. Я бы хотел, чтобы у наших строителей, точно так же, как у нас с вами, впереди было светлое будущее, чтобы у них были комфортные условия для работы, чтобы была достойная зарплата, чтобы труд строителя высоко ценили и уважали, чтобы в домах было всегда тепло и уютно, царили любовь и процветание", — обратился к строителям Сергей Ланцов.

Генеральный директор Объединенной службы заказчика ГК "КОРТРОС" Николай Складнев добавил, что профессия строителя — одна из самых светлых и созидательных.

"С праздником, дорогие друзья! Стало доброй традицией проводить День строителя на территории Академического района. Традиция основывается на достижениях, ваших достижениях. Это ваш труд, ваши победы. Все, что вокруг вы видите, сделано именно вашими руками. Трудно переоценить те усилия, которые вы вкладываете. От себя хочу вам пожелать всеми возможными способами поддерживать престиж профессии. Профессия строителя престижная, одна из самых светлых, самых созидательных, которые существуют на этом свете. Желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы вы прикладывали ровно столько усилий, сколько нужно для достижения той или иной цели. Всего вам самого-самого наилучшего. С праздником вас!" — обратился он к гостям праздника.

Финальным аккордом праздника стало выступление кавер-группы "Награни".

Академический район продолжает активно развиваться, и сегодня здесь проживает уже 170 тысяч человек. Праздник в очередной раз показал, что строители — это не только профессионалы, но и люди, создающие комфортную среду для жизни тысяч семей.