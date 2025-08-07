В Сургуте появился памятник строителям

В Сургуте в преддверии Дня строителя открыли большой монумент. Он называется "Строителям Сургута посвящается". В церемонии поучаствовал губернатор Руслан Кухарук.

"Этот памятник олицетворяет поколение строителей, тех, кто в середине прошлого века связал свою судьбу с комсомольскими и всесоюзными стройками Западной Сибири. Их труд открыл новую эру не только для нашей территории, но и для всей страны", - сказал Руслан Кухарук.

В советское время в Сургуте действовало шесть из шестнадцати всесоюзных ударных строек Тюменской области, сообщает администрация Югры.