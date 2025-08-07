Около четверти релокантов продолжает работать на российских работодателей - опрос

В 2024 около 23% эмигрантов из России сохраняли занятость у российских работодателей. Это подсчеты РАНХиГС. В опросе участвовали почти 2,5 тыс. респондентов, живущих за границей не менее трех месяцев. Как пишет РБК, сложность оценки доли трудоустроенных в России в том, что большинство уехавших не снимались с регистрационного учета на родине.

Большинство работающих на Россию эмигрантов имеют высшее образование, что смягчает кадровый дефицит внутри страны, делают вывод исследователи.

В феврале этого года Институт прикладных экономических исследований того же РАНХиГС выяснил, что 26,7% релокантов меняли страну проживания во время эмиграции. В 46,8% случаев такие респонденты переезжали в другие государства минимум два раза. 64% остались в той же стране, в которую изначально релоцировались. Еще 26% меняли страну пребывания более одного раза и на момент проведения опроса продолжали там жить.