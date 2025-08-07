Индия ждет визита Путина в августе

Индия ожидает президента России с визитом в конце августа этого года, сообщил советник премьер-министра страны по нацбезопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Он добавил, что Индия была рада узнать о предстоящей поездке Путина.

В прошлом году Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди, он пригласил Путина в гости во время XXII российско-индийского ежегодного саммита, передает РБК.

"Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне", - заявил Довал.

Ранее сообщалось, что во время визита в Москву и встречи с Шойгу индийская делегация будет просить об ускорении поставок зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и, возможно, будет идти речь о заказе дополнительной партии комплексов.