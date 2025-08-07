Прокуратура начала проверку после посадки самолета "Москва – Сочи" в Астрахани

Транспортная прокуратура начала проверку по факту незапланированной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Астрахани.

Сегодня самолет рейсом U6-221 "Москва – Сочи" ушел на запасной аэродром после передачи кода 7700 – "серьезное происшествие". В пресс-службе авиаперевозчика сообщали, что на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани. После осмотра воздушного судна в аэропорту были выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причины инцидента сейчас выясняются. На месте работают технические специалисты авиакомпании. Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В прокуратуре обещают дать оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Также к ситуации подключилась Южная транспортная прокуратура. Она контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

Ранее в "Уральских авиалиниях" заявляли, что готовят резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения.