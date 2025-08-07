Ушаков оценил возможность встречи Путина, Трампа и Зеленского

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи российского, американкого и украинского лидеров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", - цитирует его ТАСС.

Ушаков добавил, что российская сторона предлагает сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита (то есть встрече Путина с Трампом).

Ранее стало известно, что президенты России и США могут встретиться уже на следующей неделе, сейчас стороны активно прорабатывают детали встречи. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позже.

Перед этим о плане провести встречу с Путиным сообщил Дональд Трамп. Он заявил об этом после встречи со своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом, тот накануне был в Кремле и разговаривал с российским президентом.