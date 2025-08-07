Полпред президента Комаров на два дня приедет в Пермь

В Перми два дня будет работать приволжский полпред президента Игорь Комаров. Визит состоится 8-9 августа.

Главным событием поездки станет заседание Совета округа с главами регионов. На нём под руководством Комарова участники обсудят меры поддержки военнослужащих и их семей, а также соцпрограммы для работающей молодёжи.

Другим ключевым мероприятием станет закрытие финала нового общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ". Финал объединит 420 представителей из всех 14 регионов ПФО. Игорь Комаров вместе с главой Пермского края Дмитрием Махониным посетит площадки проекта, а также наградит победителей общекомандного зачёта. Кроме того, полпред проведёт ряд рабочих встреч по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития Пермского края, сообщает пресс-служба полпредства.