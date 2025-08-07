Путин и Трамп встретятся на следующей неделе, место уже выбрано – Кремль

Президенты России и США могут встретиться уже на следующей неделе, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, сейчас стороны активно прорабатывают детали встречи.

"Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят несколько позже", - сообщил Ушаков.

"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке встречи. Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка пока сказать трудно", - рассказал представитель Кремля.

Ранее о плане провести встречу с Путиным сообщил Дональд Трамп. В свою очередь, он об этом заявил после встречи со своим спецпредставителем Стивом Уиткоффом, тот накануне был в Кремле и разговаривал с российским президентом.