Самолет "Уральских авиалиний" рейсом "Москва — Сочи" приземлился после сигнала о серьезном происшествии

Самолет "Уральских авиалинии" рейсом U6-221 "Москва — Сочи" ушел на запасной аэродром в Астрахани после передачи кода 7700 - серьезное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее стало известно, что с борта Airbus A321 был передан код о серьезном происшествии. На тот момент, самолет уже летел со скоростью 280 км/ч на довольно малой для этого высоте в 10 тыс. м. Эти данные СМИ получили от сервиса Flightradar.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что на борту сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. В связи с этим экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и уже благополучно приземлился в Астрахани. Почему сработала сигнализация - не сообщается.