ФАС предлагает продлить до 2029 года добровольные соглашения о стабилизации цен

Федеральная антимонопольная служба России предложила продлить соглашения о стабилизации цен. Срок действия постановления правительства о заключении таких соглашений между властями в регионах и крупными торговыми и продовольственными предприятиями истекает в мае 2026 года.

"Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами в рамках постановления Правительства РФ №662. В регионах, где действуют такие соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались. ФАС предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года", - говорится в сообщении антимонопольной службы.

В конце июля Минсельхоз России предложил зафиксировать цены на некоторые социально значимые товары при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей.

Доля долгосрочных контрактов, например, в поставках куриных яиц составляет 70-80%, овощей — 50-60%. Однако эти доли могут сокращаться. Между тем, по данным Минсельхоза, именно объем этих долгосрочных контрактов играет важную роль для стабилизации цен на продукты питания, а также сохранении рентабельности аграрной отрасли. Предполагается, что перечень товаров будет определять кабмин РФ. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Речь идет о фиксации цен на социально значимые товары, в том числе на яйца и овощи.